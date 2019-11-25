В Україну не пустили 20 тонн російської картоплі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На митному посту "Харків – Центральний" через відсутність фітосанітарного сертифікату в Україну не пустили 20 тонн картоплі, яка прибула з Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
"На митному посту "Харків – Центральний" при проведенні фітосанітарного контролю імпортного вантажу з об’єктами регулювання було затримано об’єкти регулювання картопля свіжа (0701) – у кількості 20,86 т, які прибули з Російської Федерації без фітосанітарного сертифікату, чим порушено вимоги Міжнародного Стандарту з Фітосанітарних Заходів №12 "Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів", - сказано у повідомленні.
У Держпродспоживслужбі повідомили, що до затриманого вантажу застосовано розширений фітосанітарний контроль. На підставі виявленого порушення складено нотифікацію.
Нагадаємо, у Тернопільській області затримали вантаж із зараженою картоплею, який надійшов із Нідерландів.