В Украину не пустили 20 тонн российского картофеля

"На таможенном посту "Харьков - Центральный" при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования картофель свежий (0701) - в количестве 20,86 т, прибывших из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам №12 "Руководство по фитосанитарным сертификатам", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что к задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлено нотификацию.

Напомним, в Тернопольской области задержали груз с зараженным картофелем, который поступил из Нидерландов.