До України не пропустили вантаж із зараженою картоплею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Тернопільській області затримали вантаж із зараженою картоплею, який надійшов з Нідерландів. Про це повідомили у прес-центрі Держпродспоживслужби, передає УНН.
Так, 16 квітня в Тернопільській області державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю на митному посту "Тернопіль-центральний" у вантажі картоплі продовольчої вагою 20 тонн виявили збудника карантинної хвороби – рак картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival).
Заражений вантаж надійшов з Нідерландів. Його повернули.
Також для недопущення подібних випадків до Нідерландів надішлють нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області затримали вантаж із зараженим льоном вагою 44 тонн, який надійшов із Казахстану.