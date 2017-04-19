В "Українському виборі" відзначили, що саме існування "коаліції розбрату" викликає чимало запитань
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Перевибори до Верховної Ради і формування уряду національної єдності, - життєва необхідність, впевнений заступник голови Громадського руху "Український вибір - Право народу" Юрій Загородній, передає УНН з посиланням на прес-службу "Українського вибору".
На думку громадського діяча, очевидно, що коаліційна угода не виконується, а саме існування "коаліції розбрату" викликає чимало запитань.
"А це ставить під сумнів здатність парламенту забезпечити законотворчий процес і дієздатність коаліційного уряду", - пише Ю.Загородній.
Свою точку зору громадський діяч підкріпив результатами соцопитування КМІС і Фонду "Демократичні ініціативи", згідно з яким 73% населення заявили про значне погіршення в більшості сфер життя за 2016 рік.
"Рівень довіри народу до влади критично низький: згідно лютневим даними КМІС, уряду довіряють лише 9,5%, а Раді - лише 5,3%. Ці цифри з усією очевидністю говорять: перевибори до ВР і формування нового уряду, уряду національної єдності, - життєва необхідність", - стверджує Ю.Загородній.
Він акцентує увагу на неефективності партійно-квотного принципу формування виконавчої влади, а також на збереженні земляцького принципу у владі, незважаючи на її "перезавантаження".
"Якщо в уряді Азарова все вирішували донецькі, то в Кабміні Гройсмана правлять бал вінницькі і київські - відстоювати інтереси Сходу України в нинішньому уряді просто нікому", - зазначив Ю.Загородній.
Майбутнє України громадський працівник пов'язує зі створенням уряду національної єдності, в якому будуть працювати ефективні управлінці, що представляють всі регіони країни, які виражають інтереси громадян з усіх куточків України.
Він переконаний: головними критеріями при підборі міністрів повинні бути професіоналізм і досвід роботи.