В "Украинском выборе" отметили, что само существование “коалиции раздора” вызывает немало вопросов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Перевыборы в Верховную Раду и формирование правительства национального единства, — жизненная необходимость, уверен заместитель председателя Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” Юрий Загородний, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Украинского выбора".
По мнению общественного деятеля, очевидно, что коалиционное соглашение не выполняется, а само существование “коалиции раздора” вызывает немало вопросов.
“А это ставит под сомнение способность парламента обеспечить законотворческий процесс и дееспособность коалиционного правительства”, — пишет Ю.Загородний.
Свою точку зрения общественный деятель подкрепил результатами соцопроса КМИС и Фонда “Демократические инициативы”, согласно которому 73% населения заявили о значительном ухудшении в большинстве сфер жизни за 2016 год.
“Уровень доверия народа к власти критично низок: согласно февральским данным КМИС, правительству доверяют лишь 9,5%, а Раде — лишь 5,3%. Эти цифры со всей очевидностью говорят: перевыборы в ВР и формирование нового правительства, правительства национального единства, — жизненная необходимость”, — утверждает Ю.Загородний.
Он акцентирует внимание на неэффективности партийно-квотного принципа формирования исполнительной власти, а также на сохранении земляческого принципа во власти, несмотря на ее “перезагрузку”.
“Если в правительстве Азарова всё решали донецкие, то в Кабмине Гройсмана правят бал винницкие и киевские — отстаивать интересы Юго-Востока Украины в нынешнем правительстве просто некому”, — отметил Ю.Загородний.
Будущее Украины общественник связывает с созданием правительства национального единства, в котором будут работать эффективные управленцы, представляющие все регионы страны, выражающие интересы граждан со всех уголков Украины.
Он убежден: главными критериями при подборе министров должны быть профессионализм и опыт работы.