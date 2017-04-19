В "Украинском выборе" отметили, что само существование “коалиции раздора” вызывает немало вопросов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37978 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101539 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154880 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112327 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104128 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153192 просмотра

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В "Украинском выборе" отметили, что само существование “коалиции раздора” вызывает немало вопросов

В "Украинском выборе" отметили, что само существование “коалиции раздора” вызывает немало вопросов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Перевыборы в Верховную Раду и формирование правительства национального единства, — жизненная необходимость, уверен заместитель председателя Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” Юрий Загородний, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Украинского выбора".

По мнению общественного деятеля, очевидно, что коалиционное соглашение не выполняется, а само существование “коалиции раздора” вызывает немало вопросов.

“А это ставит под сомнение способность парламента обеспечить законотворческий процесс и дееспособность коалиционного правительства”, — пишет Ю.Загородний.

Свою точку зрения общественный деятель подкрепил результатами соцопроса КМИС и Фонда “Демократические инициативы”, согласно которому 73% населения заявили о значительном ухудшении в большинстве сфер жизни за 2016 год.

“Уровень доверия народа к власти критично низок: согласно февральским данным КМИС, правительству доверяют лишь 9,5%, а Раде — лишь 5,3%. Эти цифры со всей очевидностью говорят: перевыборы в ВР и формирование нового правительства, правительства национального единства, — жизненная необходимость”, — утверждает Ю.Загородний.

Он акцентирует внимание на неэффективности партийно-квотного принципа формирования исполнительной власти, а также на сохранении земляческого принципа во власти, несмотря на ее “перезагрузку”.

“Если в правительстве Азарова всё решали донецкие, то в Кабмине Гройсмана правят бал винницкие и киевские — отстаивать интересы Юго-Востока Украины в нынешнем правительстве просто некому”, — отметил Ю.Загородний.

Будущее Украины общественник связывает с созданием правительства национального единства, в котором будут работать эффективные управленцы, представляющие все регионы страны, выражающие интересы граждан со всех уголков Украины.

Он убежден: главными критериями при подборе министров должны быть профессионализм и опыт работы.

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