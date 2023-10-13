В українському МЗС пояснили рішення Латвії, щодо закриття пунктів пропуску на кордоні з росією, та розповіли що робити українцям

ukru
29 березня, 17:57 • 173525 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 218638 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 194410 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 231471 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 203002 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 166667 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 167592 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153611 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 448209 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173716 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 125255 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 125327 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 96862 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 118215 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 60499 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 300843 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 448226 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 493965 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 497664 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 402959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 96862 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 218645 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 149538 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 142434 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115196 перегляди
Актуальне
В українському МЗС пояснили рішення Латвії, щодо закриття пунктів пропуску на кордоні з росією, та розповіли що робити українцям

В українському МЗС пояснили рішення Латвії, щодо закриття пунктів пропуску на кордоні з росією, та розповіли що робити українцям

Київ • УНН

 • 854727 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В українському Міністерстві Закордонних Справ пояснили рішення Латвії, щодо призупинення з 16 жовтня 2023 року роботи пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні “Вієнтулі” та “Педедзе”, і розповіли українцям, як вони можуть виїхати/заїхати на територію росії. Цей коментар МЗС України опублікувало на своєму офіційному сайті, передає УНН.

Цитата

“Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені російською федерацією обмеження для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав. Латвійські пункти пропуску „Вієнтулі“ та „Педедзе“ не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку.

У зв’язку із цим з 16 жовтня 2023 року в’їзд українських громадян на територію росії з третіх держав буде дозволено лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон „Шереметьєво“ (Москва)”, — зазначили в українському міністерстві.

Деталі

Виїзд громадян України з території рф до Латвії залишається можливим через пункти пропуску “Убилінка-Гребнєво” та “Бурачкі-Терехова”.

Водночас. МЗС України рекомендує громадянам України утриматись від відвідування території держави-агресора, а також врахувати неможливість в’їзду до росії з території Латвії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Латвії понад три тисячі громадян рф отримають “запрошення” покинути країну: чому?

Контекст

КПП Вієнтулі з 16 жовтня мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до рф наземним транспортом.

За словами тамтешнього мера міста Балві Сергія Максимова, якби пункт Вієнтулі не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворилася б довжелезна черга.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Латвія оголосила про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з росією. Таке рішення ухвалили на пропозицію МВС Латвії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25