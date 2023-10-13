В українському МЗС пояснили рішення Латвії, щодо закриття пунктів пропуску на кордоні з росією, та розповіли що робити українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В українському Міністерстві Закордонних Справ пояснили рішення Латвії, щодо призупинення з 16 жовтня 2023 року роботи пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні “Вієнтулі” та “Педедзе”, і розповіли українцям, як вони можуть виїхати/заїхати на територію росії. Цей коментар МЗС України опублікувало на своєму офіційному сайті, передає УНН.
Цитата
“Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені російською федерацією обмеження для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав. Латвійські пункти пропуску „Вієнтулі“ та „Педедзе“ не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку.
У зв’язку із цим з 16 жовтня 2023 року в’їзд українських громадян на територію росії з третіх держав буде дозволено лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон „Шереметьєво“ (Москва)”, — зазначили в українському міністерстві.
Деталі
Виїзд громадян України з території рф до Латвії залишається можливим через пункти пропуску “Убилінка-Гребнєво” та “Бурачкі-Терехова”.
Водночас. МЗС України рекомендує громадянам України утриматись від відвідування території держави-агресора, а також врахувати неможливість в’їзду до росії з території Латвії.
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Контекст
КПП Вієнтулі з 16 жовтня мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до рф наземним транспортом.
За словами тамтешнього мера міста Балві Сергія Максимова, якби пункт Вієнтулі не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворилася б довжелезна черга.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Латвія оголосила про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з росією. Таке рішення ухвалили на пропозицію МВС Латвії.