В украинском МИД объяснили решение Латвии, о закрытии пунктов пропуска на границе с россией, и рассказали что делать украинцам

КИЕВ. 13 октября. УНН. В украинском Министерстве иностранных дел объяснили решение Латвии, о приостановлении с 16 октября 2023 года работы пунктов пропуска на латвийско-российской границе “Виентули” и “Педедзе”, и рассказали украинцам, как они могут выехать/заехать на территорию россии. Этот комментарий МИД Украины опубликовало на своем официальном сайте, передает УНН.