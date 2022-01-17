В українки Мозолевської у застінках окупантів погіршилося здоров'я через тортури - омбудсмен

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Так, омбудсмен зазначила, що Ольга Мозолевська мешкала на підконтрольній уряду України території неподалік Авдіївки, а працювати їздила в тимчасово окупований Донецьк. 15 жовтня 2017 року, коли була на роботі, вона припинила відповідати на дзвінки чоловіка.

З моменту зникнення сім’я більше двох років не отримувала жодної звістки про неї, лише у грудні 2019 року про неї розповіли звільнені українські полонені.

Увесь цей час представники окупаційної адміністрації в ОРДО утримували Ольгу на заводі “Ізоляція” у Донецьку — підприємстві, яке від початку збройної агресії РФ перетворили на в’язницю.

“Там її піддавали фізичним та психологічним тортурам: били та катували електричним струмом, вимагаючи зізнань у “спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР“. Під час одного з "допитів“ Ольгу вдарили головою об стіну, після чого жінка страждає на постійні мігрені. Також у неї хронічне захворювання горла, але точний діагноз не встановлено”, — заявила Денісова.

Наразі Ольга перебуває у СІЗО-5 Донецька, де їй жодна медична допомога не надається. Окрім того, як вказано, жінка не має жодного зв’язку з рідними: чоловік не може її відвідати, через загрозу власному життю. Він самотужки виховує 9-тирічну дитину.

“Такі дії стосовно громадянки України Ольги Мозолевської є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року”, — зазначила омбудсмен.

“Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ольги Мозолевської, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги”, — додала вона.

Нагадаємо

У грудні минулого року Денісова повідомила, що у полоні на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької та Луганської областей перебувають 300 осіб, серед них 40 військовослужбовців.