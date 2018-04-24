В Україні з'явиться онлайн-реєстр боржників зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні 25 квітня буде запущено онлайн-реєстр боржників заробітних плат на кшталт реєстру боржників аліментів. Про це на засіданні Центрального та регіональних штабів Мін’юсту з питань ліквідації заборгованостей з виплат зарплати повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Олексій Воробйов, передає кореспондент УНН.
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"Ми плануємо запуск реєстру боржників в онлайн-режимі. З 25 квітня цей розділ реєстру боржників почне працювати", - повідомив Воробйов.
Нагадаємо, Мін’юст запустив Реєстр боржників аліментів.