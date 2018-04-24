В Украине появится онлайн-реестр должников зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине 25 апреля будет запущен онлайн-реестр должников заработных плат вроде реестра должников алиментов. Об этом на заседании Центрального и региональных штабов Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплате зарплаты сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минюст внедрит систему автоматического ареста счетов должников
"Мы планируем запуск реестра должников в онлайн-режиме. С 25 апреля этот раздел реестра должников начнет работать", - сообщил Воробьев.
Напомним, Минюст запустил Реестр должников алиментов.