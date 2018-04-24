В Украине появится онлайн-реестр должников зарплат

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине 25 апреля будет запущен онлайн-реестр должников заработных плат вроде реестра должников алиментов. Об этом на заседании Центрального и региональных штабов Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплате зарплаты сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев, передает корреспондент УНН.