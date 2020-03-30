В Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. По всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Такі пункти розгорнуто по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації. Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у заклад охорони здоров’я (самозвернення, направлення лікарем чи транспортування бригадою екстреної медичної допомоги) повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення (відділення екстреної медичної допомоги)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що первинне скринінгове медичне сортування включає:
▪️ надівання медичної маски на пацієнта та його супровід;
▪️ безконтактне вимірювання температури тіла пацієнта;
▪️ короткий збір анамнезу на виявлення респіраторних симптомів (кашель, нежить, задишка тощо).
Нагадаємо, на Київщині за вихідні від COVID-19 померло двоє людей.
Також нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19, з них 11 - летальні.