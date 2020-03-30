В Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Такие пункты развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации. Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждения здравоохранения (самообращения, направление врачом или транспортировка бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что первично скрининговая медицинская сортировка включает:
▪️ надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение;
▪️ бесконтактное измерение температуры тела пациента;
▪️ короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).
Напомним, в Киевской области за выходные от COVID-19 умерло два человека.
Также напомним, утром 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальных.