На Київщині за вихідні від COVID-19 померло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Київщині від коронавірусу померло двоє чоловіків - 49 та 47 років. Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає УНН із посиланням на сторінку в Facebook Київської обласної державної адміністрації.
“Змушений повідомити що за вихідні у цій щоденній довідці додався сумний рядок. Це люди, що померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний мешканець Макарівського району та 47 річний мешканець міста Біла Церква”, - сказав Василь Володін.
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Нагадаємо, на Київщині зафіксовано 49 випадків захворювання на коронавірус.