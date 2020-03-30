В Киевской области за выходные от COVID-19 умерло два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киевской области от коронавируса скончались двое мужчин - 49 и 47 лет. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской областной государственной администрации.
"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47 летний житель города Белая Церковь", - сказал Василий Володин.
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Напомним, в Киевской области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусом.