На Київщині зафіксовано вже 49 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Київщині зафіксовано 49 випадків захворювання на COVID-19 та 148 підозр. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області (станом на ранок 30 березня 2020 року) офіційно підтверджено 49 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19 - ред.)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що з них :
▪️ 17 – в Обухівському р-ні; (в т.ч. 1 дитина);
▪️ 2 – у місті Обухів;
▪️ 9 – у Києво-Святошинському р-ні;
▪️ 1 – у Бориспільському р-ні;
▪️ 4 – у місті Бориспіль;
▪️ 3 – у місті Бровари;
▪️ 2 – у місті Ірпінь;
▪️ 3 – у місті Біла Церква;
▪️ 1 – у смт Ворзель ;
▪️ 1 – у місті Гостомель ;
▪️ 1 – у місті Буча;
▪️ 1 – у Васильківському р-ні;
▪️ 1 – у Білоцерківському р-ні;
▪️ 1 – у Броварському р-ні;
▪️ 1 – у Ставищенському р-ні;
▪️ 1 – у Макарівському р-ні.
З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 29. Померло 2 особи: чоловік 49 років, мешканець Макарівського р-ну та чоловік 47 років, мешканець міста Біла Церква.
Підозру на зараження мають:
▪️ 31 – в Обухівському р-ні;
▪️ 30 – у Києво-Святошинському р-ні;
▪️ 23 – у Броварському р-ні;
▪️ 28 – у місті Ірпінь;
▪️ 2 – у місті Біла Церква;
▪️ 8 – у Вишгородському р-ні;
▪️ 13 – у Бориспільському р-ні;
▪️ 3 – у Фастівському р-ні;
▪️ 6 – у Макарівському р-ні;
▪️ 1 – у Баришівському р-ні;
▪️ 1 – у Васильківсьому р-ні;
▪️ 1 – у Бородянському р-ні;
▪️ 1 – у смт Ворзель.
Додається, що встановлено медичне спостереження за 511 контактними особами хворих.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено – 480 випадків COVID-19. Усього зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.