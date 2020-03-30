В Киевской области зафиксировано уже 49 случаев заболевания на COVID-19

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области (по состоянию на утро 30 марта 2020 года) официально подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19 - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них:

▪️ 17 - в Обуховском р-не; (В т.ч. 1 ребенок)

▪️ 2 - в городе Обухов;

▪️ 9 - в Киево-Святошинском р-не;

▪️ 1 - в Бориспольском р-не;

▪️ 4 - в городе Борисполь;

▪️ 3 - в городе Бровары;

▪️ 2 - вгороде Ирпень;

▪️ 3 - в городе Белая Церковь,

▪️ 1 - в пгт Ворзель;

▪️ 1 - в городе Гостомель;

▪️ 1 - в городе Буча;

▪️ 1 - в Васильковском р-не;

▪️ 1 - в Белоцерковском р-не;

▪️ 1 - в Броварском р-не;

▪️ 1 - в Ставищенском р-не;

▪️ 1 - в Макаровском р-не.

Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 29. Умерло 2 человека: мужчина 49 лет, житель Макаровского р-на и мужчина 47 лет, житель города Белая Церковь.

Подозрение на заражение имеют:

▪️ 31 - в Обуховском р-не;

▪️ 30 - в Киево-Святошинском р-не;

▪️ 23 - в Броварском р-не;

▪️ 28 - в городе Ирпень;

▪️ 2 - в городе Белая Церковь,

▪️ 8 - в Вышгородском р-не;

▪️ 13 - в Бориспольском р-не;

▪️ 3 - в Фастовском р-не;

▪️ 6 - в Макаровском р-не;

▪️ 1 - в Барышевском р-не;

▪️ 1 - в Васильковском р-не;

▪️ 1 - в Бородянском р-не;

▪️ 1 - в пгт Ворзель.

Добавляется, что установлено медицинское наблюдение за 511 контактными лицами больных.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено - 480 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.