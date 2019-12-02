В Україні знизилась кількість заробітчан, які погоджуються на небезпечну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні кількість потенційних заробітчан, що готові погодитись на ризикові пропозиції працевлаштування за кордоном, знизилась з 21% у 2017 році до 13% цього року. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з міграції (МОМ) з питань міграції та торгівлі людьми, передає кореспондент УНН.
"У межах дослідження респондентам були висловлені п’ять пропозицій, які можуть призвести до потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Це неофіційне працевлаштування за кордоном, робота в замкнених приміщеннях, робота на нелегальному виробництві, нелегальний перетин кордону і віддавання роботодавцю свого паспорту", - сказала заступниця директора InfoSapiens Інна Волосевич під час презентації результатів дослідження.
Вона зазначила, що найменше схильні ризикувати білоруси і українці. В Україні тільки один респондент погодився нелегально перетнути кордон і віддати роботодавцю свій паспорт.
"Ми підрахували загальний показник, це частка населення, готова погодитись щонайменше на одну з цих ризикових пропозицій. І найбільша частка в Грузії – 25% населення, а найнижча в Білорусі та Україні. І в обох країнах ми бачимо позитивну тенденцію до зниження цієї частки. При чому, в Україні з 21% в 2017 року до 13%. Дуже позитивний результат. Можливо, він пов’язаний з економічним зростанням, що люди не готові погоджуватись на абищо, аби заробити гроші", - додала Волосевич.
Дослідниця зазначила, що середньостатистичний любитель ризику - це чоловік, віком до 44 років, що має середню освіту. Частіше – житель села, а не міста.
За даними опитування, в Україні готовність прийняти ризиковану пропозицію при працевлаштуванні за кордоном розділилася за категоріями так:
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- 11% опитаних готові погодитися працювати без офіційного працевлаштування;
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- 5% - у замкнених приміщеннях (без змоги вільно залишити робоче місце);
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- 1% - працювати на нелегальному виробництві.
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Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, Молдові, Білорусі та Грузії було проведене InfoSapiens на замовлення представництва МОМ в Україні у червні-серпні 2019 року. Воно було проведене на базі національного репрезентативного опитування "Омнібус" методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів. Обсяг вибірки в Україні становить 2000 респондентів, у Молдові - 1106, у Білорусі - 1041, у Грузії - 1001. Вибірка репрезентує населення старше 18 років (старше 16 років в Україні) за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (без урахування неконтрольованих урядом територій в Молдові, Україні та Грузії).
Нагадаємо, народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції.