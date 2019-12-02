В Україні знизилась кількість заробітчан, які погоджуються на небезпечну роботу

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні кількість потенційних заробітчан, що готові погодитись на ризикові пропозиції працевлаштування за кордоном, знизилась з 21% у 2017 році до 13% цього року. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з міграції (МОМ) з питань міграції та торгівлі людьми, передає кореспондент УНН.