В Україні знизилась кількість заробітчан, які погоджуються на небезпечну роботу

ukru
18:19 • 50096 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 107535 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107767 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156608 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130424 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 154256 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147367 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128782 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172448 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268861 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
50 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 97760 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106795 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120973 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106322 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87340 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87340 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156610 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 154258 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147369 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 50096 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27474 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 24374 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106322 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113772 перегляди
Актуальне
В Україні знизилась кількість заробітчан, які погоджуються на небезпечну роботу

В Україні знизилась кількість заробітчан, які погоджуються на небезпечну роботу

Київ • УНН

 • 13108 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні кількість потенційних заробітчан, що готові погодитись на ризикові пропозиції працевлаштування за кордоном, знизилась з 21% у 2017 році до 13% цього року. Такі дані були оприлюднені під час презентації дослідження Міжнародної асоціації з міграції (МОМ) з питань міграції та торгівлі людьми, передає кореспондент УНН.

"У межах дослідження респондентам були висловлені п’ять пропозицій, які можуть призвести до потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Це неофіційне працевлаштування за кордоном, робота в замкнених приміщеннях, робота на нелегальному виробництві, нелегальний перетин кордону і віддавання роботодавцю свого паспорту", - сказала заступниця директора InfoSapiens Інна Волосевич під час презентації результатів дослідження.

Вона зазначила, що найменше схильні ризикувати білоруси і українці. В Україні тільки один респондент погодився нелегально перетнути кордон і віддати роботодавцю свій паспорт.

"Ми підрахували загальний показник, це частка населення, готова погодитись щонайменше на одну з цих ризикових пропозицій. І найбільша частка в Грузії – 25% населення, а найнижча в Білорусі та Україні. І в обох країнах ми бачимо позитивну тенденцію до зниження цієї частки. При чому, в Україні з 21% в 2017 року до 13%. Дуже позитивний результат. Можливо, він пов’язаний з економічним зростанням, що люди не готові погоджуватись на абищо, аби заробити гроші", - додала Волосевич.

Дослідниця зазначила, що середньостатистичний любитель ризику - це чоловік, віком до 44 років, що має середню освіту. Частіше – житель села, а не міста.

За даними опитування, в Україні готовність прийняти ризиковану пропозицію при працевлаштуванні за кордоном розділилася за категоріями так:

  • 11% опитаних готові погодитися працювати без офіційного працевлаштування;
  • 5% - у замкнених приміщеннях (без змоги вільно залишити робоче місце);
  • 1% - працювати на нелегальному виробництві.

Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, Молдові, Білорусі та Грузії було проведене InfoSapiens на замовлення представництва МОМ в Україні у червні-серпні 2019 року.  Воно було проведене на базі національного репрезентативного опитування "Омнібус" методом особистих інтерв'ю вдома у респондентів. Обсяг вибірки в Україні становить 2000 респондентів, у Молдові - 1106, у Білорусі - 1041, у Грузії - 1001. Вибірка репрезентує населення старше 18 років (старше 16 років в Україні) за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (без урахування неконтрольованих урядом територій в Молдові, Україні та Грузії). 

Нагадаємо, народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05