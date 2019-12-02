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В Украине снизилось число трудовых мигрантов, соглашающихся на опасную работу

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине количество потенциальных трудовых мигрантов, которые готовы согласиться на рисковые предложения трудоустройства за рубежом, снизилась с 21% в 2017 году до 13% в этом году. Такие данные были обнародованы во время презентации исследования Международной ассоциации по миграции (МОМ) по вопросам миграции и торговли людьми, передает корреспондент УНН.

"В рамках исследования респондентам были высказаны пять предложений, которые могут привести к попаданию в ситуации торговли людьми. Это неофициальное трудоустройство за рубежом, работа в замкнутых помещениях, работа на нелегальном производстве, нелегальное пересечение границы и отдавание работодателю своего паспорта", - сказала заместитель директора InfoSapiens Инна Волосевич во время презентации результатов исследования.

Она отметила, что меньше склонны рисковать белорусы и украинцы. В Украине только один респондент согласился нелегально пересечь границу и отдать работодателю свой паспорт.

"Мы подсчитали общий показатель, это часть населения, готовая согласиться минимум на одно из этих рисковых предложений. И наибольшая доля в Грузии - 25% населения, а самая низкая в Беларуси и Украине. И в обеих странах мы видим положительную тенденцию к снижению этой доли. Причем, в Украине с 21% в 2017 году до 13%. Очень положительный результат. Возможно, он связан с экономическим ростом, что люди не готовы соглашаться на что-нибудь, чтобы заработать деньги", - добавила Волосевич.

Исследовательница отметила, что среднестатистический любитель риска - это мужчина, в возрасте до 44 лет, имеющий среднее образование. Чаще - житель села, а не города.

По данным опроса, в Украине готовность принять рискованное предложение при трудоустройстве за границей разделилась по категориям так:

  • 11% опрошенных готовы согласиться работать без официального трудоустройства;
  • 5% - в замкнутых помещениях (без возможности свободно покинуть рабочее место);
  • 1% - работать на нелегальном производстве.

Исследование по вопросам миграции и торговли людьми в Украине, Молдове, Беларуси и Грузии было проведено InfoSapiens по заказу представительства МОМ в Украине в июне-августе 2019 года. Оно было проведено на базе национального репрезентативного опроса "Омнибус" методом личных интервью на дому у респондентов. Объем выборки в Украине составляет 2000 респондентов, в Молдове - 1106, в Беларуси - 1041, в Грузии - 1001. Выборка репрезентирует население старше 18 лет (старше 16 лет в Украине) по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (без учета неконтролируемых правительством территорий в Молдове, Украине и Грузии).

Напомним, народные депутаты приняли за основу законопроект относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции.

Украинские Национальные Новости

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