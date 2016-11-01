В Україні знімуть фільм про революційну акцію у Львові 1932 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні розпочинається виробництво повнометражного ігрового фільму режисера Сергія Лисенка “Екс”, події якого розгортаються у Львові 1932 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Держкіно.
У вівторок 1 листопада Державне агентство України з питань кіно підписало з компанією ТОВ “Т.Т.М.” контракт про надання фільму “Екс” державної фінансової підтримки осбягом 12 840 тис. 697 грн. Загальна вартість фільму становить 25 681 тис. 395 грн.
Як зазначається, фільм “Екс” є переможцем 8-го конкурсного відбору Держкіно. Режисер стрічки — Сергій Лисенко. Автор сценарій — Ярослав Яріш, а продюсер — Андрій Границя.
За сюжетом, події розгортаються у довоєнному Львові 1932 року. Бійці підпільної української організації проводять революційну акцію проти уряду. Акція перетворюється на криваву бійню, і у молодих патріотів залишається невеликий вибір: смерть або безсмертя.