В Украине снимут фильм о революционной акции во Львове 1932 г.

Во вторник, 1 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало с компанией ООО "Т.Т.М." контракт о предоставлении фильму "Экс" государственной финансовой поддержки в размере 12 840 тыс. 697 грн. Общая стоимость фильма составляет 25 681 тыс. 395 грн.

Как отмечается, фильм "Экс" является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино. Режиссер ленты - Сергей Лысенко. Автор сценария - Ярослав Яриш, а продюсер - Андрей Граныця.

По сюжету, события разворачиваются в довоенном Львове в 1932 году. Бойцы подпольной украинской организации проводят революционную акцию против правительства. Акция превращается в кровавую бойню, и у молодых патриотов остается небольшой выбор: смерть или бессмертие.