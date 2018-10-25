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В Україні зникнуть "шампанське" та "коньяк"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українські винороби висловили спільну позицію у питанні перейменування деяких видів алкогольної продукції. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, передає УНН із посиланням на прес-службу корпорації.

Він уточнив, що формування нових найменувань деяких видів алкогольної продукції узгоджується з діями уряду у частині виконання положень угоди про ЗВТ Україна-ЄС.

"Українські винороби готові виконати всі вимоги, передбачені в межах Угоди про асоціацію, і перейти на нові найменування для продукції після завершення перехідного періоду", - зазначив Кучеренко.

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У прес-службі асоціації пояснили, що перейменувань можуть зазнати "шампанське" і "коньяк". Цього вимагає Франція, тому що саме ці терміни походять від географічних назв її території - провінції Шампань і міста Коньяк. Так, "шампанське" може стати "ігристим вином", а "коньяк" - "бренді" або отримати інші назви.

Тож, Кучеренко закликав центральні органи виконавчої влади об'єднати зусилля для створення дорожньої карти та формування нових найменувань на заміну наявним позначенням.

Нагадаємо, як писав УНН, українці нарощують споживання алкоголю вітчизняного виробництва.

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