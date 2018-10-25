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В Украине исчезнут "шампанское" и "коньяк"

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинские виноделы выразили общую позицию в вопросе переименования некоторых видов алкогольной продукции. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Он уточнил, что формирование новых наименований некоторых видов алкогольной продукции согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС.

"Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода", - отметил Кучеренко.

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В пресс-службе ассоциации объяснили, что могут переименовать "шампанское" и "коньяк". Этого требует Франция, потому что именно эти термины происходят от географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк. Так, "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" - "бренди" или получить другие названия.

Поэтому, Кучеренко призвал центральные органы исполнительной власти объединить усилия для создания дорожной карты и формирования новых наименований на замену имеющимся обозначениям.

Напомним, как писал УНН, украинцы наращивают потребление алкоголя отечественного производства.

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