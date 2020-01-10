В Україні запустили тестування програмного РРО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Україні з 1 січня 2020 року відбувся офіційний запуск бета-тестування програмного РРО (реєстраторів розрахункових операцій) “пРРОсто”, передає УНН із посиланням на ГУ ДПС у Києві.
У повідомленні зазначено, що це безкоштовний софт, розроблений Державною податковою службою спільно з BRDO та Fintellect для спрощення розрахункових процедур для продавців та споживачів.
Всі охочі можуть взяти участь у тестуванні нового податкового сервісу.
Програмні РРО “пРРОсто” — це безкоштовний сервіс.
Учасники отримують запрошення до тестування з 9 січня 2020 року.
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Як повідомили у пресслужбі, додаток буде доступним для тестування на всіх смартфонах і планшетах із операційними системами Android та iOS.
Після тестування та врахування побажань від користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання.
Програмне РРО “пРРОсто” взаємодіє через Інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.
Довідково. Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання Указу Президента України № 837/2019 від 8 листопада 2019 року “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”.
Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (АРІ) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.