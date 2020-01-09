РРО у сфері торгівлі: уряд пропонує змінити закон

КИЇВ. 9 січня. УНН. Зареєстрований у ВРУ законопроект №2711 щодо змін у законодавстві про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг передбачає зміни у використанні РРО та зменшує відповідальність суб’єктів господарювання за порушення порядку застосування РРО. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.