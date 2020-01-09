РРО у сфері торгівлі: уряд пропонує змінити закон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Зареєстрований у ВРУ законопроект №2711 щодо змін у законодавстві про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг передбачає зміни у використанні РРО та зменшує відповідальність суб’єктів господарювання за порушення порядку застосування РРО. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Законопроектом №2711 пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання пропонується запровадити можливість передачі фіскальних звітів з РРО в автоматичному режимі.
Окрім того, документальні перевірки додержання фізичними особами вимог законодавства будуть проводитися залежно від ступеня ризику. Перелік ризиків встановлюється центральним органом виконавчої влади.
Окрім того, скасовано штрафи у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів у разі, якщо не надруковано контрольну стрічку, а також у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.
Також законопроектом пропонується у разі порушення законодавства застосовувати фінансові санкції, а саме п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі проведення розрахункових операцій через РРО або програмні РРО без використання режиму програмування найменування товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни такого товару та обліку їх кількості.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення зменшить ризики застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за можливий збій у програмних РРО, які не залежать від представників бізнесу.
Додамо, законопроект внесений до ВРУ Кабінетом міністрів України.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд схвалив проект змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів України, що стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, плануючи скасувати частину штрафів для користувачів РРО.