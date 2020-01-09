РРО в сфере торговли: правительство предлагает изменить закон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Зарегистрированный в парламенте законопроект №2711 об изменениях в законодательстве о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг предусматривает изменения в использовании РРО и уменьшает ответственность субъектов хозяйствования за нарушение порядка применения РРО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Законопроектом №2711 предлагается внести изменения в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по контролю и ответственности субъектов хозяйствования предлагается ввести возможность передачи фискальных отчетов по РРО в автоматическом режиме.
Кроме того, документальные проверки соблюдения физическими лицами требований законодательства будут проводиться в зависимости от степени риска. Перечень рисков устанавливается центральным органом исполнительной власти.
Кроме того, отменено штрафы в размере 30 необлагаемых минимумов доходов в случае, если не напечатано контрольную ленту, а также в случае непредставления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО, расчетных книжек и копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков с РРО через проводные или беспроводные каналы связи в случае обязательности их представления.
Также законопроектом предлагается в случае нарушения законодательства применять финансовые санкции, а именно пять необлагаемых минимумов доходов граждан - в случае проведения расчетных операций через РРО или программные РРО без использования режима программирования наименования товара, не является подакцизным, и/или услуги, цены такого товара и учета их количества.
По мнению авторов законопроекта, его принятие уменьшит риски применения штрафных санкций к субъектам хозяйствования за возможный сбой в программных РРО, которые не зависят от представителей бизнеса.
Добавим, законопроект внесен в ВРУ Кабинетом министров Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, правительство одобрило проект изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и ряда законов Украины, касающихся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, планируя отменить часть штрафов для пользователей РРО.