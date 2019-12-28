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Кабмін планує скасувати частину штрафів для користувачів РРО

Кабмін планує скасувати частину штрафів для користувачів РРО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд схвалив проект змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів України, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, плануючи скасувати частину штрафів для користувачів РРО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності. Зокрема, у проекті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за: наприклад, контрольну стрічку не надруковано чи не створено в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів", - розповіли у міністерстві.

Коментуючи законопроект, заступник профільного міністра Дмитро Романович зазначив, що "це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО".

Проект змін до закону, як вказано, також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Раніше у податковій службі роз'яснили, кому не треба використовувати РРО.

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