Кабмін планує скасувати частину штрафів для користувачів РРО

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд схвалив проект змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів України, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, плануючи скасувати частину штрафів для користувачів РРО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.