Кабмин планирует отменить часть штрафов для пользователей РРО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правительство одобрило проект изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и ряд законов Украины, которые касаются детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, планируя отменить часть штрафов для пользователей РРО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"При использовании кассовых аппаратов для субъектов хозяйствования предусматривается уменьшение ответственности. В частности, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО: например, контрольную ленту не напечатано или не создано в электронной форме, или же за непредставление отчетности в контролирующие органы", - рассказали в министерстве.
Комментируя законопроект, заместитель профильного министра Дмитрий Романович отметил, что "это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям через возможные недостатки РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО".
Проект изменений в закон, как указано, также предусматривает отмену штрафов за предыдущее программирование наименования цен, товаров (услуг) и учета их количества.
Ранее в налоговой службе разъяснили, кому не надо использовать РРО.