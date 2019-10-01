У податковій роз'яснили норми закону про РРО їх противникам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голова Державної податкової служби Сергій Верланов зустрівся з протестувальниками біля Офісу Президента і роз’яснив ухвалені закони №1053-1 та №1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"Ухвалені закони про реєстратори розрахункових операцій (РРО) та “кешбек” не змінюють критерії застосування спрощеної системи оподаткування", – йдеться в повідомленні.
Так, з 1 січня 2021 року збільшується граничний обсяг доходів платників єдиного податку ІІ групи – планка піднімається з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. Частина підприємців, які зараз працюють на ІІІ групі, перейдуть до ІІ, що означає зменшення податку.
"Введення програмних РРО жодним чином не стосуватиметься фізичних осіб та ФОПів І групи оподаткування. Для інших груп програмні РРО будуть безкоштовні, а завантажувати додаток можна вже зараз на вебпорталі ДПС", - сказано у повідомленні.
На законодавчому рівні закріплено, що РРО буде в смартфоні і його не треба буде купувати взагалі. Крім того, якщо заявник подає інформацію про порушення, то повинен спершу зареєструватися в електронному кабінеті платника податків. Тоді податкова зможе перевіряти не лише правомірність дій продавця, а й достовірність документів, доданих до скарги.
"Це зводить ризики можливих маніпуляцій із їх підробкою чи навмисним викривленням до мінімуму. Будь-яка компенсація можлива лише після завершення перевірки та стягнення санкцій!" - додали у податковій.
Раніше УНН повідомляв, що у межах державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки.