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В налоговой разъяснили нормы закона о РРО их противникам

Киев • УНН

 • 14118 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов встретился с протестующими у Офиса Президента и разъяснил принятые законы №1053-1 и №1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В налоговой разъяснили нормы закона о РРО их противникам

"Принятые законы о регистраторах расчетных операций (РРО) и "кэшбеке" не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения", - говорится в сообщении.

Так, с 1 января 2021 года увеличивается предельный объем доходов плательщиков единого налога II группы - планка поднимается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. Часть предпринимателей, которые сейчас работают на III группе, перейдут к II, что означает уменьшение налога.

"Введение программных РРО никоим образом не коснется физических лиц и ФЛП I группы налогообложения. Для других групп программные РРО будут бесплатны, а загружать приложение можно уже сейчас на вебпортале ГНС", - говорится в сообщении.

На законодательном уровне закреплено, что РРО будет в смартфоне и его не надо будет покупать вообще. Кроме того, если заявитель подает информацию о нарушениях, то должен сначала зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика. Тогда налоговая сможет проверять не только правомерность действий продавца, но и достоверность документов, прилагаемых к жалобе.

"Это сводит риски возможных манипуляций с их подделкой или преднамеренным искажением к минимуму. Любая компенсация возможна только после завершения проверки и взыскания санкций!" - добавили в налоговой.

Ранее УНН сообщал, что в рамках государственной трансформации в цифровой сфере Госналоговая служба Украины переведет кассовые аппараты в смартфон и отменит бумажные чеки.

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