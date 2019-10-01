В налоговой разъяснили нормы закона о РРО их противникам

"Принятые законы о регистраторах расчетных операций (РРО) и "кэшбеке" не меняют критерии применения упрощенной системы налогообложения", - говорится в сообщении.

Так, с 1 января 2021 года увеличивается предельный объем доходов плательщиков единого налога II группы - планка поднимается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. Часть предпринимателей, которые сейчас работают на III группе, перейдут к II, что означает уменьшение налога.

"Введение программных РРО никоим образом не коснется физических лиц и ФЛП I группы налогообложения. Для других групп программные РРО будут бесплатны, а загружать приложение можно уже сейчас на вебпортале ГНС", - говорится в сообщении.

На законодательном уровне закреплено, что РРО будет в смартфоне и его не надо будет покупать вообще. Кроме того, если заявитель подает информацию о нарушениях, то должен сначала зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика. Тогда налоговая сможет проверять не только правомерность действий продавца, но и достоверность документов, прилагаемых к жалобе.

"Это сводит риски возможных манипуляций с их подделкой или преднамеренным искажением к минимуму. Любая компенсация возможна только после завершения проверки и взыскания санкций!" - добавили в налоговой.

Ранее УНН сообщал, что в рамках государственной трансформации в цифровой сфере Госналоговая служба Украины переведет кассовые аппараты в смартфон и отменит бумажные чеки.