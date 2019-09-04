В Україні запроваджується День безпеки пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджується відзначення Дня безпеки пацієнтів, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Згідно з Указом Президента № 648/2019 від 4 вересня 2019 року, День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня.
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У документі зазначається, що рішення було ухвалене, “визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я”.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.