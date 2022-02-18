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В Україні зафіксували новий підвид штаму Omicron: що відомо

В Україні зафіксували новий підвид штаму Omicron: що відомо

Київ • УНН

 • 17425 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу Omicron - BA.2. Як повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін, наразі зареєстровано поодинокі випадки, передає УНН.

Цитата

"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму Omicron, то дійсно цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - заявив Кузін.

Деталі

Підвид коронавірусу Omicron BA.2 заразніший, ніж звичайний варіант BA.1. Однак наразі немає свідчень того, що ВА.2 призводить до серйозніших форм захворювання.

Цей варіант штаму також називають "невидимим", оскільки він не має “генетичного маркеру”, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від “Дельти”.

Додамо

На початку лютого представник Всесвітньої організації охорони здоров'я у вівторок повідомив, що підвид Omicron BA.2, ймовірно, матиме такий самий ступінь тяжкості перебігу захворювання, як і початковий штам.

Станом на ранок 18 лютого у світі на COVID-19 захворіло вже понад 420 млн людей.

В Україні зафіксовано вже 4,67 млн випадків коронавірусу. Приріст за добу, 17 лютого, - майже 35 тисяч, наразі це найвище значення з початку тижня. Водночас кількість тих, хто одужав, за добу - понад 29 тисяч. Такий показник тримається вже три дні.

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