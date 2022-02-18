В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно

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"Относительно вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма Omicron, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, в основном это случаи заражения людей, которые вернулись из-за границы", - заявил Кузин.

Детали

Подвид коронавируса Omicron BA.2 заразнее, чем обычный вариант BA.1. Однако пока нет свидетельств того, что ВА.2 приводит к более серьезным формам заболевания.

Этот вариант штамма также называют "невидимым", поскольку он не имеет “генетического маркера”, который исследователи использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от “Дельты”.

Добавим

В начале февраля представитель Всемирной организации здравоохранения во вторник сообщил, что подвид Omicron BA.2, вероятно, будет иметь такую же степень тяжести течения заболевания, как и начальный штамм.



По состоянию на утро 18 февраля в мире COVID-19 заболело уже более 420 млн человек.

В Украине зафиксировано уже 4,67 млн случаев коронавируса. Прирост за сутки, 17 февраля, - почти 35 тысяч, сейчас это самое высокое значение с начала недели. В то же время количество выздоровевших за сутки - более 29 тысяч. Такой показатель держится уже три дня.



