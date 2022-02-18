Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 420 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 420 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 420,267,614 людей, з них одужало 344,048,146 осіб. Кількість померлих зросла до 5,881,409.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (79 915 734), Індія (42 780 235), Бразилія (27 941 476), Франція (22 068 635), Велика Британія (18 499 058), Росія (14 840 502), Туреччина (13 266 265), Італія (12 323 398), Німеччина (13 154 541) Іспанія (10 778 607) та Аргентина (8 799 858).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (955 497), Бразилії (641 997) та Індії (510 937).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 637 260 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 103 824 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.