Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 420 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 420 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 420,267,614 человек, из них выздоровел 344,048,146 человек. Количество умерших возросло до 5,881,409.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (79 915 734), Индия (42 780 235), Бразилия (27 941 476), Франция (22 068 635), Великобритания (18 499 058), Россия (14 840 502), Турция (13 266 265), Италия (12 323 398), Германия (13 154 541) Испания (10 778 607) и Аргентина (8 799 858).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (955 497), Бразилии (997 641) и Индии (937 510).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 637 260 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 824 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.