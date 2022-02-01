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Підвид Omicron BA.2, ймовірно, матиме такий самий ступінь тяжкості, як і початковий штам - ВООЗ

Підвид Omicron BA.2, ймовірно, матиме такий самий ступінь тяжкості, як і початковий штам - ВООЗ

Київ • УНН

 • 18425 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я у вівторок повідомив, що підвид Omicron BA.2, ймовірно, матиме такий самий ступінь тяжкості перебігу захворювання, як і початковий штам. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

Цитата

"Дивлячись на інші країни, де BA.2 зараз обганяє BA.1 Omicron, ми не бачимо більш високих показників госпіталізації, ніж очікувалося", - заявив на онлайн-брифінгу лікар Борис Павлін із Групи реагування ВООЗ на COVID-19.

Деталі

На основі даних з Данії, першої країни, де BA.2 перевершив в поширенні BA.1, здається, що немає жодної різниці в тяжкості перебігу захворювання, хоча BA.2 може замінити BA.1 у всьому світі, додав Павлін.

Коментарі ВООЗ з'явилися тоді, коли підваріант BA.2 почав замінювати найпоширеніший "оригінальний" підваріант BA.1 Omicron у таких країнах, як Данія.

Вакцини також продовжують забезпечувати аналогічний захист від різних форм Omicron, додав Павлін.

За словами Павліна, підваріант вже стає домінуючим на Філіппінах, у Непалі, Катарі, Індії та Данії: "Вакцинація надійно захищає від тяжких захворювань, зокрема для Omicron. BA.2 швидко замінює BA.1. Його вплив навряд чи буде значним, хоча потрібні додаткові дані".

Додамо

Згідно з данським дослідженням, в ході якого в період з грудня по січень були проаналізовані коронавірусні інфекції в більш ніж 8500 датських домогосподарствах, BA.2 більш заразний, ніж поширеніший варіант BA.1, і більшою мірою здатний заражати вакцинованих людей.

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