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У ДПСУ за добу зафіксовано 9 нових випадків зараження коронавірусом

У ДПСУ за добу зафіксовано 9 нових випадків зараження коронавірусом

Київ • УНН

 • 12065 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У Держприкордонслужбі за добу підтверджено 9 нових випадків зараження коронавірусом серед прикордонників. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Минулої доби підтверджено 9 нових випадків інфікування прикордонників. Із них чотири – у Харківській області, по два випадки у Чернівецькій та Львівській областях та один - у Закарпатській", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 липня за результатами тестування військовослужбовців та працівників ДПСУ зафіксовано 181 позитивний тест на COVID-19.

"Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 116, ще 63 осіб продовжують лікуватися – 23 стаціонарно та 40 – амбулаторно. На жаль, зафіксовано два летальних випадки", – інформують у ДПСУ.

Також під контролем медиків наразі знаходяться понад 190 прикордонників, які контактували з хворими.

Як повідомлялося в УНН, в Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 59 дітей та 74 медичних працівники, загалом виявлено понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу – 1022.

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