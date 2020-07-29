В ГПСУ за сутки зафиксировано 9 новых случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Госпогранслужбе за сутки подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом среди пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"За прошедшие сутки подтверждено 9 новых случаев инфицирования пограничников. Из них четыре - в Харьковской области, по два случая в Черновицкой и Львовской областях и один - в Закарпатской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 29 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников ГПСУ зафиксирован 181 положительный тест на COVID-19.
"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевание коронавирусом, выздоровели 116, еще 63 человек продолжают лечиться - 23 стационарно и 40 - амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - информируют в ГПСУ.
Также под контролем медиков сейчас находятся более 190 пограничников, которые контактировали с больными.
Как сообщал УНН, в Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 59 детей и 74 медицинских работника, в общем выявлено свыше 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.