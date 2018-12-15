В Україні заборонили препарат проти пептичної виразки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні тимчасово заборонили лікарський засіб "Пантекс". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"На підставі наказу Держлікслужби від 06.12.2018 № 1388 щодо анулювання Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики від 13.09.2018 № 423/2018/С-1010, а також у відповідності до Конституції України....ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ПАНТЕКС, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці, серії К-301, виробництва “Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.”, Іспанія, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у повідомлені.
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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу.
Суб’єкту господарювання при виявленні зразків вказаної серії лікарського засобу вжити заходи щодо вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин та повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження. При наступних поставках лікарських засобів суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо запобігання придбанню, реалізації та застосуванню серії лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
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Довідка УНН: "Пантекс" відноситься до засобів для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.