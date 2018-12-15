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В Украине запретили препарат против язвенной болезни

Киев • УНН

 • 17539 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине временно запретили лекарственное средство "Пантекс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

В Украине запретили препарат против язвенной болезни

"На основании приказа Гослекслужбы от 06.12.2018 № 1388 об аннулировании Заключения о подтверждении соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики 13.09.2018 № 423/2018/ С-1010, а также в соответствии с Конституцией Украины .... ВРЕМЕННО запрещаю реализацию и применение лекарственного средства ПАНТЕКС, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг, 10 флаконов с порошком в картонной упаковке, серии к-301, производства "Генфарма лаборатории, Ес.Ел.", Испания, до отдельного решения государственной службы и Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.

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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства.

Субъекту хозяйствования при выявлении образцов указанной серии лекарственного средства принять меры по изъятию ее из обращения путем помещения в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о принятых мерах по выполнению данного распоряжения. При последующих поставках лекарственных средств субъект хозяйствования должен принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применению серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

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Справка УНН: "Пантекс" относится к средствам для лечения язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

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