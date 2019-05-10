В Україні заборонили гепатопротектор

"Відповідно до Конституції України... у зв’язку з надходженням інформації від ТОВ "ЗДРАВО", який є заявником реєстраційного посвідчення № UA/5228/01/02, щодо невідповідності вимогам методів контролю якості за показником "Сторонні домішки" серії 71341001 лікарського засобу "Глутоксим", розчин для ін’єкцій 3 % по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, виробництва ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна, та серії 71341002 лікарського засобу "Глутоксим", розчин для ін’єкцій 3% по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, виробництва ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна: забороняю реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу "Глутоксим", розчин для ін’єкцій 3% по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, виробництва ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна", - йдеться в повідомленні.

Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, необхідно невідкладно після одержання цього розпорядження перевірити наявність лікарського засобу, вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом повернення постачальнику/виробнику, або подальшої передачі на утилізацію/знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби.

У разі знищення відходів препарату у двотижневий строк необхідно направити до територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Довідка: "Глутоксим", зокрема, використовують для профілактики та лікування у дорослих вторинних імунодефіцитних станів, що асоціюються з радіаційними, хімічними та інфекційними факторами, як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С, використовують у складі комплексної терапії псоріазу, зокрема середньотяжких і тяжких форм з наявністю еритродермії, артропатії.

Нагадаємо, в період з 1 січня по 4 квітня 2019 року Держлікслужба надала майже 20 розпоряджень про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосовування лікарських засобів.