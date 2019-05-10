В Украине запретили гепатопротектор

"Согласно Конституции Украины... в связи с поступлением информации от ООО "ЗДРАВО", который является заявителем регистрационного удостоверения № UA/5228/01/02 о несоответствии требованиям методов контроля качества по показателю "Посторонние примеси" серии 71341001 лекарственного средства "Глутоксим", раствор для инъекций 3% по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, производства ЗАО "Лекхим-Харьков", Украина, и серии 71341002 лекарственного средства глутоксим, раствор для инъекций 3% по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, изделии ицтва ЧАО "Лекхим-Харьков", Украина: запрещаю реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства "Глутоксим", раствор для инъекций 3% по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, во 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, производства ЗАО "Лекхим-Харьков", Украина", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, необходимо безотлагательно после получения этого распоряжения проверить наличие лекарственного средства, принять меры по изъятию их из обращения путем возврата поставщику/производителю, или последующей передачи на утилизацию/ уничтожения, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

В случае уничтожения отходов препарата в двухнедельный срок необходимо направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Справка: "Глутоксим", в частности, используют для профилактики и лечения у взрослых вторичных иммунодефицитных состояний, ассоциированных с радиационными, химическими и инфекционными факторами, как гепатопротекторное средство при хронических вирусных гепатитах В и С, используют в составе комплексной терапии псориаза, в том числе среднетяжелых и тяжелых форм с наличием эритродермии, артропатии.

Напомним, в период с 1 января по 4 апреля 2019 года Гослекслужба предоставила почти 20 предписаний о запрете реализации (торговли), хранения и применения лекарственных средств.