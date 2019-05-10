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7 марта, 19:45 • 98708 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104223 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108349 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133702 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113739 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139205 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144852 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130269 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130322 просмотра

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В Украине запретили гепатопротектор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства "Глутоксим". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

"Согласно Конституции Украины... в связи с поступлением информации от ООО "ЗДРАВО", который является заявителем регистрационного удостоверения № UA/5228/01/02 о несоответствии требованиям методов контроля качества по показателю "Посторонние примеси" серии 71341001 лекарственного средства "Глутоксим", раствор для инъекций 3% по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, производства ЗАО "Лекхим-Харьков", Украина, и серии 71341002 лекарственного средства глутоксим, раствор для инъекций 3% по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, изделии ицтва ЧАО "Лекхим-Харьков", Украина: запрещаю реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства "Глутоксим", раствор для инъекций 3% по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, во 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке из картона, производства ЗАО "Лекхим-Харьков", Украина", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, необходимо безотлагательно после получения этого распоряжения проверить наличие лекарственного средства, принять меры по изъятию их из обращения путем возврата поставщику/производителю, или последующей передачи на утилизацию/ уничтожения, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

В случае уничтожения отходов препарата в двухнедельный срок необходимо направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Справка: "Глутоксим", в частности, используют для профилактики и лечения у взрослых вторичных иммунодефицитных состояний, ассоциированных с радиационными, химическими и инфекционными факторами, как гепатопротекторное средство при хронических вирусных гепатитах В и С, используют в составе комплексной терапии псориаза, в том числе среднетяжелых и тяжелых форм с наличием эритродермии, артропатии.

Напомним, в период с 1 января по 4 апреля 2019 года Гослекслужба предоставила почти 20 предписаний о запрете реализации (торговли), хранения и применения лекарственных средств.

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