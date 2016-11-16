В Україні за три роки споживання бензину скоротилося на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З 2013 року споживання бензину в Україні знизилося на 40%. Прогнозується, що у цьому році обсяги скоротяться на 7,2%. Такі дані наводить “Консалтингова група А-95”, передає УНН.
Зокрема, в 2013 році в Україні було продано 3,75 млн т бензину, в 2015 році — 2,46 млн т. У 2016 році, згідно з прогнозом, буде спожито 2,28 млн т бензину.
Причиною падіння споживання бензину в Україні експерти називають економічні проблеми в країні, які призвели до зниження купівельної спроможності у громадян і їх поступового переходу на більш дешевий скраплений газ.
При цьому продажі дизпалива з 2013 року скоротилися лише на 5%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Сіренка, від скорочення бензинового ринку, в першу чергу, страждають оператори.
“Піднімаючи ціни на бензин — вони втрачають гроші. Вони втрачають клієнтів”, — сказав О.Сіренко і додав, що до росту цін на нафту, який нещодавно стався, “Україна, як завжди, виявилася не готовою”.
Що стосується споживачів, то на зростання вартості пального клієнт реагує тим, що починає менше купувати.