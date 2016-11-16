В Украине за три года потребление бензина сократилось на 40%

В частности, в 2013 году в Украине было продано 3,75 млн т бензина, в 2015 году - 2,46 млн т. В 2016 году, согласно прогнозу, будет реализовано 2,28 млн т бензина.

Причиной падения потребления бензина в Украине эксперты называют экономические проблемы в стране, которые привели к снижению покупательской способности граждан и их постепенному переходу на более дешевый сжиженный газ.

При этом продажи дизтоплива с 2013 года сократились лишь на 5%.

Напомним, как сообщал УНН, по словам А.Сиренко, от сокращения бензинового рынка, в первую очередь, страдают операторы.

"Поднимая цены на бензин - они теряют деньги. Они теряют клиентов", - сказал А.Сиренко и добавил, что к росту цен на нефть, который недавно произошел, "Украина, как всегда, оказалась не готовой".

Что касается потребителей, то на рост стоимости горючего клиент реагирует тем, что начинает меньше покупать.