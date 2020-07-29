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В Україні за тиждень виявили понад 51 тисячу порушень ПДР

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Упродовж профілактичного відпрацювання "Безпечне шосе", що розпочалося 23 липня в Україні, станом на 29 липня, поліція виявила понад 51 тисячу порушень правил дорожнього руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"За час відпрацювання поліцейські виявили на автошляхах держави 51061 порушення правил дорожнього руху. Найбільше – фактів перевищення дозволеної швидкості руху (9795). Також поліцейські виявили понад 5 000 порушень правил користування ременями безпеки і 5225 фактів керування транспортними засобами без відповідних документів. Ще 2037 фактів стосуються керування транспортом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці зафіксували 1653 випадки проїзду на заборонений сигнал світлофора та 1250 порушень правил проїзду пішохідних переходів. Ще 972 адміністративних матеріали стосуються порушень правил обгону та виїзду на зустрічну смугу руху.

Більш ніж 200 транспортних засобів були тимчасово затримані, відзвітували в поліції.

Повідомляється, що упродовж профілактичного відпрацювання "Безпечне шосе" щодоби на чергування заступають майже 1900 екіпажів. Понад 400 - несуть службу на дорогах державного значення.

Додамо, що профілактичне відпрацювання "Безпечне шосе" проводиться з 23 липня до 30 серпня 2020 року.

Нагадаємо, у Києві за перший місяць роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість випадків перевищення швидкості в місцях встановлення камер зменшилась у 5 разів.

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