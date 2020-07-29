В Украине за неделю выявили более 51 тысячи нарушений ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В течение профилактической отработки "Безопасное шоссе", которая началась 23 июля в Украине, по состоянию на 29 июля, полиция обнаружила более 51 тысячи нарушений правил дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"За время отработки полицейские обнаружили на автодорогах государства 51061 нарушения правил дорожного движения. Больше всего - фактов превышения разрешенной скорости движения (9795). Также полицейские обнаружили более 5 000 нарушений правил пользования ремнями безопасности и 5225 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов. Еще 2037 фактов касаются управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения", - говорится в сообщении.
Также правоохранители зафиксировали 1653 случая проезда на запрещающий сигнал светофора и 1250 нарушений правил проезда пешеходных переходов. Еще 972 административных материалы касаются нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения.
Более 200 транспортных средств были временно задержаны, отчитались в полиции.
Сообщается, что на протяжении профилактической отработки "Безопасное шоссе" ежесуточно на дежурство заступают почти 1900 экипажей. Более 400 - несут службу на дорогах государственного значения.
Добавим, что профилактическая отработка "Безопасное шоссе" проводится с 23 июля по 30 августа 2020 года.
Напомним, в Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.