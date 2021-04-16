В Україні за рік від кримінальної відповідальності звільнено 115 дітей

Повідомляється, що за цей час завдяки ювенальним прокурорам у співпраці з Міністерством юстиції, ЮНІСЕФ та громадською організацією “Фундація DEJURE” участь у програмі відновного правосуддя взяло 176 неповнолітніх, з яких 125 завершили її з позитивним результатом.

Цитата

“115 дітей вже довели суду, що можуть визнавати та виправляти свої помилки, примирилися з потерпілими, відшкодували завдані збитки, за допомогою спеціалістів відкоригували поведінку, а тому кримінальні провадження стосовно них були закриті”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

До прикладу, у Кіровоградській області підліток, який вчинив кримінальне правопорушення за фактом керування мотоциклом з порушенням правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України), під час проходження програми щиро розкаявся у вчиненому і повністю відшкодував потерпілому витрати на лікування. І в березні 2021 року його визнано судом таким, що не представляє суспільну небезпеку, та звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки. В іншому випадку, йому б могло загрожувати максимальне покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

“А в Донецькій області серед 26 дітей, які пройшли передбачені програмою заходи, хлопцю, який через втрату батька пішов на злочин та вчинив крадіжку, була надана кваліфікована психологічна допомога, що сприяло усвідомленню ним своїх вчинків та виправленню ситуації. Підліток не лише повернув вкрадене майно, а й допоміг потерпілому, який є інвалідом, встановити паркан”, — інформують в ОГПУ.

Нагадаємо

Минулого року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та міністр юстиції Денис Малюська підписали спільний наказ про запровадження на національному рівні принципу відновного правосуддя для неповнолітніх, які є вперше підозрюваними.