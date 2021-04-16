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В Украине за год от уголовной ответственности освобождено 115 детей

В Украине за год от уголовной ответственности освобождено 115 детей

Киев  •  УНН

 • 12673 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине за год от уголовной ответственности освобождено 115 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Сообщается, что за это время благодаря ювенальным прокурорам в сотрудничестве с Министерством юстиции, ЮНИСЕФ и общественной организацией "Фонд DEJURE" участие в программе восстановительного правосудия приняло 176 несовершеннолетних, из которых 125 завершили ее с положительным результатом.

Цитата

"115 детей уже доказали суду, что могут признавать и исправлять свои ошибки, мы примирились с потерпевшими, возместили нанесенный ущерб, с помощью специалистов откорректировали поведение, а потому уголовные производства в отношении них были закрыты", - говорится в сообщении.

Добавим

К примеру, в Кировоградской области подросток, который совершил уголовное преступление по факту управления мотоциклом с нарушением правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины), во время прохождения программы искренне раскаялся в содеянном и полностью возместил потерпевшему расходы на лечение. И в марте 2021 года он признан судом таким, что не представляет общественной опасности, и освобожден от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. В противном случае, ему могло грозить максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

"А в Донецкой области среди 26 детей, прошедших предусмотренные программой мероприятия, парню, который из-за потери отца пошел на преступление и совершил кражу, была оказана квалифицированная психологическая помощь, что способствовало осознанию им своих поступков и исправлению ситуации. Подросток не только вернул украденное имущество, но и помог пострадавшему, который является инвалидом, установить забор", - информируют в ОГПУ.

Напомним

В прошлом году Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр юстиции Денис Малюська подписали совместный приказ о введении на национальном уровне принципа восстановительного правосудия для несовершеннолетних, которые являются впервые подозреваемыми.

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