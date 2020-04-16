В Україні запрацює програма відновного правосуддя для неповнолітніх

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та Міністр юстиції Денис Малюська підписали спільний наказ про запровадження на національному рівні принципу відновного правосуддя для неповнолітніх, які є вперше підозрюваними у вчиненні злочинів невеликої або середньої тяжкості. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.