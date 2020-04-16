В Украине заработает программа восстановительного правосудия для несовершеннолетних

Отмечается, что суть программы восстановления — дать ребенку второй шанс, ресоциализировать его и предотвратить совершение повторных правонарушений.

“Мы должны уберечь детей, которые впервые ошиблись от попадания на скамью подсудимых. Несовершеннолетние должны примириться с потерпевшим, а соцслужбы и психологи — откорректировать их поведение. Тогда прокурор обращается в суд и принимается положительное решение об освобождении ребенка от ответственности. По предварительным расчетам, воплощение такого проекта по всей Украине даст возможность вывести из-под уголовного преследования более 1,5 тысячи детей”, — заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

До сих пор проект был пилотным и при содействии фонда ООН ЮНИСЕФ действовал в шести областях Украины: Донецкой, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской. За более чем год его реализации ювенальными прокурорами этой программе уже привлечено 137 подростков. По поводу 60 детей уже принято положительное решение суда.

“Этот проект предоставил подросткам шанс исправиться и помог осознать, что нельзя решать материальные проблемы только совершением преступлений. Поэтому есть все основания вводить его на всей территории Украины. Совместно с Министерством юстиции мы разрабатываем изменения в законодательстве, которые бы закрепили принцип восстановительного правосудия на законодательном уровне и в перспективе предусматривали также снятие судимости с несовершеннолетних, прошедших такую реабилитацию”, — отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который координирует работу ювенального направлении центральном уровне.

Кроме того, сейчас Офисом Генерального прокурора обсуждается усовершенствования Концепции создания полноценной системы ювенальной юстиции. Отдельное направление — противодействие насилию над детьми, работа с несовершеннолетними жертвами преступлений и свидетелями правонарушений. До конца года в рамках пилоту планируется введение новых подходов к допросу пострадавших детей по принципу “однажды”: один допрос, одной стороной процесса — следственным судьей или следователем, на одном этапе — досудебного расследования.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заслушали информацию о состоянии досудебного расследования и судебного разбирательства по уголовным производствах о правонарушениях, совершенных в отношении детей, устроенных в государственные учреждения и семейных форм воспитания.