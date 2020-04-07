Венедіктова взяла на контроль справи про насильство щодо дітей у дитбудинках

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов заслухали інформацію щодо стану досудового розслідування та судового розгляду у кримінальних провадженнях про правопорушення, вчинені стосовно дітей, влаштованих до державних закладів та сімейних форм виховання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що керівництво Офісу Генерального прокурора взяло на особистий контроль провадження за фактами вчинення насильницьких злочинів щодо дітей, влаштованих до державних закладів та установ, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів. Серед найпоширеніших з них - зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення, заподіяння тілесних ушкоджень та застосування психологічного насильства.

"Прокуратура має зосередити увагу на захисті дітей-потерпілих, особливо тих, які зазнають насилля, перебуваючи під опікою держави. Ми маємо контролювати розслідування кожного злочину стосовно дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхня безпека і справедливість щодо них – наша особлива зона відповідальності. Якщо замість реабілітації і тепла діти отримують побої та зґвалтування – прокуратура має реагувати найжорсткішим чином. Ми маємо зараз провести ревізію всіх подібних справ і перевірити, чи належним чином правоохоронна система спрацьовує в кожному конкретному випадку", - наголосила Ірина Венедіктова.

Повідомляється, що наразі в органах прокуратури розширено повноваження підрозділів захисту прав дітей та протидії насильству. Вони отримали завдання проаналізувати, чи вилучались на час розслідувань потерпілі діти із закладів, чи відсторонювались від посад особи, які підозрювались у протиправних діях стосовно вихованців. Також будуть вивчені вироки в таких провадженнях, зокрема те, чи позбавлялись особи, які вчиняли злочини проти дітей, права надалі із ними працювати.

Нагадаємо, в Україні за минулий рік 6 тисяч дітей стали жертвами злочинів. 

Українські Національні Новини

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